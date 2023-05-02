Москва, 2 мая, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Ряд американских фондов по заказу Госдепа и Пентагона написал для элиты США «руководство по расколу России». Об этом в интервью «Известиям» заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

«Целые институты в США и ЕС не покладая рук создают безумные лженаучные теории, направленные на подрыв обстановки в России», — пояснил он.

По его словам, только структуры Джорджа Сороса, выдававшего в годы Второй мировой войны нацистам своих соплеменников в Венгрии, ежегодно выделяют по 800 миллионов долларов на создание вымышленных видеороликов, постановочных фотографий и фальшивок в соцсетях.

На фоне этой ситуации секретарь Совбеза призвал развивать традиционные духовно-нравственные ценности и развенчивать русофобские лженаучные теории.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель Стив Маккэнн заявил 8 апреля, что президент США Джо Байден и финансист Джордж Сорос направили Вашингтон на путь саморазрушения. Он обвинил Сороса в попытке разрушить избирательную систему и в подрыве веры общества в американскую систему правосудия. Журналист также назвал Байдена и Сороса «маньяками с манией величия». Автор статьи добавил, что Сорос для продвижения своей повестки с 2016 по 2020 год выплатил 131 миллион долларов 253 медиагруппам и СМИ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла 26 апреля дезинформацию Госдепартамента США себе, начиная с 2017 года. Она напомнила Штатам о реальной лжи в дипломатии, указав в том числе и на знаменитую пробирку с якобы биологическим оружием госсекретаря Колина Пауэлла.