Эксперты оценили идею запретить чиновникам иметь недвижимость за рубежом
Москва, 2 мая 2023, 18:37 — REGNUM Идея о том, что депутаты Государственной думы, сенаторы, министры и работники ряда других российских ведомств не должны владеть собственностью за границей, выглядит правильно, однако эта норма не должна распространяться на все государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 мая заявил руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров. Так он прокомментировал соответствующую инициативу депутатов от фракции ЛДПР.
«Это правильная инициатива, но только надо понимать, что предложенные нормы должны касаться не всех стран. Но в целом следует помнить, что недвижимость — это один из тех инструментов, с помощью которых можно давить на госчиновников», — сказал Фёдоров.
В то же время он отметил, что в случае принятия этого законопроекта могут возникнуть сложности с исполнением обозначенных там норм.
«Многие могут перерегистрировать недвижимость на своих детей, а запретить их детям владеть недвижимостью за границей невозможно. Поэтому я думаю, что здесь надо проявить государственную волю и подвести под этот закон и семьи высокопоставленных чиновников», — сказал Фёдоров.
В свою очередь зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов обратил внимание на то, что наличие у человека собственности за границей делает его уязвимым.
«Россия сейчас находится в ситуации санкционного давления и прямого противостояния США и их союзникам в Европе. При таком положении дел нужно максимально обезопасить тех людей, которые принимают в РФ решения, от давления стран Запада, — сказал Кирьянов. — Если у тебя есть зарубежная собственность, есть счета и другие привязки к иностранным государствам, включённым в недружественный список, то, конечно, возникает возможность прямого давления, контроля и подкупа. Кроме того, это благодатная почва для вербовки со стороны иностранных разведок».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, депутаты от ЛДПР внесли в Государственную думу законопроект, согласно которому лица, занимающие критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны должности, не должны иметь права владеть недвижимостью в недружественных государствах. Речь идёт о депутатах Госдумы, сенаторах, федеральных министрах, а также людях, занимающих определённые посты в Следственном комитете РФ, МВД РФ, Банке России и Счётной палате РФ. Согласно точке зрения либерал-демократов, обозначенный запрет актуален как никогда, ибо агрессия западных стран и их союзников лишь набирает обороты.