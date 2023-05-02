Москва, 2 мая, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Идея о том, что депутаты Государственной думы, сенаторы, министры и работники ряда других российских ведомств не должны владеть собственностью за границей, выглядит правильно, однако эта норма не должна распространяться на все государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 мая заявил руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров. Так он прокомментировал соответствующую инициативу депутатов от фракции ЛДПР.

Duma.gov.ru Артём Кирьянов

«Это правильная инициатива, но только надо понимать, что предложенные нормы должны касаться не всех стран. Но в целом следует помнить, что недвижимость — это один из тех инструментов, с помощью которых можно давить на госчиновников», — сказал Фёдоров.

В то же время он отметил, что в случае принятия этого законопроекта могут возникнуть сложности с исполнением обозначенных там норм.

«Многие могут перерегистрировать недвижимость на своих детей, а запретить их детям владеть недвижимостью за границей невозможно. Поэтому я думаю, что здесь надо проявить государственную волю и подвести под этот закон и семьи высокопоставленных чиновников», — сказал Фёдоров.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов обратил внимание на то, что наличие у человека собственности за границей делает его уязвимым.

«Россия сейчас находится в ситуации санкционного давления и прямого противостояния США и их союзникам в Европе. При таком положении дел нужно максимально обезопасить тех людей, которые принимают в РФ решения, от давления стран Запада, — сказал Кирьянов. — Если у тебя есть зарубежная собственность, есть счета и другие привязки к иностранным государствам, включённым в недружественный список, то, конечно, возникает возможность прямого давления, контроля и подкупа. Кроме того, это благодатная почва для вербовки со стороны иностранных разведок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, депутаты от ЛДПР внесли в Государственную думу законопроект, согласно которому лица, занимающие критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны должности, не должны иметь права владеть недвижимостью в недружественных государствах. Речь идёт о депутатах Госдумы, сенаторах, федеральных министрах, а также людях, занимающих определённые посты в Следственном комитете РФ, МВД РФ, Банке России и Счётной палате РФ. Согласно точке зрения либерал-демократов, обозначенный запрет актуален как никогда, ибо агрессия западных стран и их союзников лишь набирает обороты.