Вашингтон, 2 мая, 2023, 18:40 — ИА Регнум. В соцсети Twitter 2 мая восстановили запись зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева с критикой в адрес властей Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Этот твит нарушает правила Твиттера. Однако сотрудники Твиттера решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса», — написала администрация соцсети.

Публикация Медведева скрыта, но её теперь можно прочитать, если нажать на виртуальную кнопку «Посмотреть».

Зампред Совбеза опубликовал эту запись 29 апреля, комментируя действия польских властей. Он выразил сомнение, что нужно сохранять дипотношения Москвы с Варшавой, «пока там сплошные русофобы во власти».

Медведев, комментируя решение администрации Twitter заблокировать пост, заявил, что соцсеть прогнулась «под госдепом и хохлами», а её владелец Илон Маск не справился с заданием.

Как сообщало ИА REGNUM, в Варшаве 29 апреля польские правоохранители захватили школу при посольстве России. Они ворвались в здание, ломая замки и двери, когда там были учащиеся. Детей выставили на улицу.

МИД России 2 мая выразил решительный протест временному поверенному в делах Польши в стране Яцеку Щлядевскому. Российские дипломаты отметили, что захват школы нарушает положения Венской конвенции.