Посольство России: США решили не замечать усилий Киева скрыть правду о трагедии в Доме профсоюзов

Вашингтон, , 18:06 — REGNUM США решили не замечать усилий Киева скрыть правду и уничтожить улики трагедии Дома профсоюзов в Одессе. Об этом 2 мая в Telegram-канале сообщило посольство России в США.

Дом профсоюзов. Одесса. 2 мая (сс) Yuriy Kvach

«В связи с очередной годовщиной расправы над ни в чем не повинными людьми в Одессе правозащитники попытались донести до американцев правду о трагедии в Доме профсоюзов и о том, кто за ней стоит», — говорится в сообщении.

В посольстве рассказали, что организация «Защитники свободы, справедливости и равноправия» штата Вирджиния в рамках проекта «Кампания солидарности с Одессой» выступила с заявлением о трагических событиях 2 мая 2014 года. В частности, активисты обратили внимание, что «бойня произошла спустя несколько месяцев после насильственного госпереворота на Украине, в котором США принимали самое активное участие».

Российское диппредставительство отметило, что в США не только до сих пор не осудили злодеяния украинских радикалов, но и чествуют неонацистов.

«Демократические лозунги не стоят ломаного гроша. Администрация США дошла до того, что готова поддерживать человеконенавистников в угоду своим геополитическим амбициям», — заявили в российском посольстве.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы напали на палаточный городок на Куликовом поле, где жители собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придание русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. По официальным данным МВД Украины, в результате трагедии погибли 48 человек, более 240 получили ранения.

В годовщину трагедии 2 мая 2023 года жители Одессы возлагают цветы к Дому профсоюзов. По информации издания, людей собралось немного, так как действует пропускной режим. Желающих пропускают по одному после проверки документов. Вход для возложения цветов организован на конечной остановке трамвая. На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов. В центре Одессы также дежурят усиленные наряды полиции.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что российские военные воюют в зоне спецоперации в том числе и за то, чтобы события, подобные трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, больше никогда не повторились. Он сравнил действия радикалов с преступлениями бандеровцев в белорусской Хатыни во время Великой Отечественной войны.

Врио главы ДНР Денис Пушилин также подчеркнул, что украинские власти через девять лет после трагедии в Доме профсоюзов продолжают совершать преступления, убивая мирных жителей в угоду странам Запада. Он добавил, что Донбасс всегда будет помнить погибших от рук украинских радикальных националистов в одесском Доме профсоюзов. А глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что имена убивавших мирных граждан в Доме профсоюзов Одессы 2 мая 2014 года известны, и возмездие за гибель мирных жителей во время той трагедии обязательно настанет.