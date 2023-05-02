Москва, 2 мая, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Утверждения Пентагона о числе потерь российской армии в специальной военной операции не соответствуют действительности. Об этом 2 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Пентагона о стотысячных потерях России в последние месяцы в зоне спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Представитель Кремля подчеркнул, что это абсолютно взятые с потолка цифры.

«У Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры, они не располагают такими данными, так к этому и нужно относиться», ― указал пресс-секретарь российского лидера.

Песков в этом вопросе призвал ориентироваться на данные, которые публикует Министерство обороны России.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что среди общих потерь российских войск убитыми насчитывается более 20 тыс. солдат, при этом половина из них приходится на штурмовиков частной военной компании. Согласно данным Белого дома, потери России в боях за Артёмовск (украинское название ― Бахмут) за последние пять месяцев достигли примерно 100 тыс. убитыми и ранеными.

В сентябре 2022 года Шойгу сообщил, что в ходе спецоперации погибли свыше 5,9 тыс. российских военнослужащих. При этом украинская армия потеряла более 100 тыс. человек убитыми (более 61,2 тысячи) и ранеными (свыше 49,3 тысячи) — половину первоначальной армии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что только в апреле в зоне проведения специальной военной операции Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 15 тыс. человек.

Военный эксперт Андрей Марочко 2 мая заявил, что на отдельных направлениях в зоне СВО потери ВСУ в личном составе, вооружении и технике удвоились. Речь идёт о донецком, краснолиманском и купянском направлениях. Так, в автомобильной технике потери ВСУ выросли в два раза — с 53 до 102 единиц, в личном составе практически на 1000 украинских боевиков и наёмников ― с 3100 до 4000.