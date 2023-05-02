Лондон, 2 мая, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Читатели британского Daily Express предрекли скорый конец ВСУ из-за ситуации в Артёмовске. Пользователи обсудили заявление украинского солдата о нехватке боеприпасов и сделали вывод, что она означает ослабление западной поддержки Киева, а соответственно, и невозможность ВСУ пережить потерю Артёмовска.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Читатели издания посчитали, что нехватка боеприпасов означает также и нехватку людей.

«Им лучше сдаться, пока потеря Артемовска не сокрушила страну», — посчитал SP5.

Одним из мнений также стало, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «придется сделать тяжелый выбор».

Читатель под никнеймом Nate написал, что украинский лидер делает всё ради собственной выгоды.

«Весь этот ужас вызван ненавистью Зеленского к народу Донбасса и его ненасытной жадностью выпрашивать у Запада деньги и оружие для продажи на черном рынке», — пожаловался он.

Подытожил обсуждение емкий тезис о том, что Киеву не стоит ожидать успехов.

«Это — начало конца для Украины. Они не смогут победить в этом конфликте», — написал пользователь Theabsolutetrut.

Читатели издания сошлись во мнении, что капитуляция Киева — лишь вопрос времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский разведчик в отставке Скотт Риттер раскрыл будущее президента Украины после боев за Артёмовск. По его мнению, вероятность гибели главы государства из-за его стремления удержать власть повышается с каждым днем. Об этом Риттер рассказал в интервью U. S. Tour of Duty.