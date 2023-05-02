Исполнилось девять лет со дня «одесской Хатыни». 2 мая 2014 года украинские националисты намеренно подожгли Дом профсоюзов, где от погромщиков пытались укрыться противники «новой власти». Эта власть, пришедшая к власти через кровавый переворот, продолжает прикрывать организаторов и исполнителей расправы. Справедливости от киевского «правосудия» ждать не следует, но преступники не должны оставаться безнаказанными.

Геворг Мирзаян, , 18:21 — REGNUM Россия намерена добиваться установления и наказания всех виновных в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, говорится в сообщении МИД России, опубликованном 2 мая в официальном Telegram-канале ведомства. Девять лет назад «украинские национал-радикалы намеренно подожгли здание с укрывшимися там противниками новых властей», — подчеркивается в сообщении. 48 человек были сожжены заживо, отравлены угарным газом или погибли от увечий (люди пытались выпрыгивать из охваченного пламенем здания — и или разбивались, или попадали в руки боевиков). По неофициальным данным, счет жертв может идти на сотни.

Пожар в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Кошмар происходил на глазах всего мира — происходящее вокруг здания транслировалось в прямом эфире, пресса транслировала кадры обгоревших трупов, указали в МИД. Но, констатировали там, произошедшее так и не было всесторонне расследовано украинскими властями (которые, добавим, с этой поры официально сменились). В публикации приведено сравнение, которое появилось едва ли не сразу после трагедии: «Киевский режим повторил то, что бандеровские каратели устроили 80 лет назад в белорусской Хатыни». При этом международное сообщество явно предпочло не заметить убийство безоружных — в том числе женщин, стариков, подростков — преступление, напоминающее о деяниях нацистов.

«Варварское сожжение украинскими нацистами людей в Доме профсоюзов в Одессе… стало водоразделом, после которого так называемая независимая Украина в ее нынешней форме обрекла себя на исчезновение», ­ — написал врио херсонского губернатора Владимир Сальдо.

Но тогда, в мае 2014-го, последователи Бандеры добились своего. На тот момент перед режимом стояла задача запугать разворачивающееся в регионах Новороссии антимайданное движение, подавить ростки «Русской весны», которую не удалось остановить в Крыму и Донбассе. Нужен был пример. Жесткий — поэтому просто избиения не подходили. Пример демонстративный — поэтому массовые убийства людей под покровом ночи, как это было в Мариуполе в апреле 2014-го, тоже не возымели эффекта. И это должно было быть показательное наказание преимущественно русского города.

«Этот план должен был быть реализован в апреле в Запорожье. Однако там люди не побежали по коридору, где в конце их ждали нацистские боевики. В итоге его реализовали в Одессе», — сказал ИА REGNUM лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Весной 2014-го собеседник — в тот момент руководитель организации «Славянская гвардия» — был в числе тех, кто противостоял «новой власти» в своем родном городе. На роль показательного примера была выбрана Одесса — не менее русский город, чем Запорожье, отмечает собеседник.

Пожар в Доме профсоюзов в Одессе © ИТАР-ТАСС/Думская.net Максим Войтенко

«По сути, это убийство в прямом эфире стало первым, так сказать, «удачным» опытом режима по ведению пиар-войны. Всю Украину накрыл ужас, после чего уличные акции русских людей в городах стали сходить на нет», — продолжает Рогов. «Воля миллионов была парализована и сломлена после такого циничного, показательного зверства», — соглашается с ним политобозреватель ТРК «Крым» Сергей Веселовский, в феврале 2014-го — участник митингов у Верховного совета в Симферополе, которые завершились «крымской весной».

Не надо забывать о неотвратимости наказания

За прошедшие девять лет украинская и проукраинская пропаганда пытается принизить значение преступления. Киевские политики утверждают, что «на самом деле» запертые в люди здания подожгли себя сами, а сама трагедия (за которую никто из боевиков «самообороны Майдана» или запрещенного в России «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не понес серьезной ответственности) была просто раздута российской пропагандой. «В России инцидент подаётся как иллюстрация предполагаемого «геноцида» русского населения на Украине и как одно из оправданий российского вторжения на Украину в 2022 году», — уверяет модерируемая в интересах киевского режима и пока еще не запрещенная на территории нашей страны «Википедия».

За прошедшее время часть убийц вышла из-под юрисдикции суда по естественным причинам. «В ходе боевых действий и от естественных смертей на Суд Божий уже отправлено около полутора десятков преступников, — отмечает Рогов. — Однако активное участие же в сожжении Дома профсоюзов принимало больше сотни боевиков». И это без учета организаторов.

В Москве уже дали понять, что коль Киев не готов этих людей наказывать, то правосудие в свои руки возьмет Россия. «Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет. Но мы знаем их поимённо и сделаем всё для того, чтобы их покарать, найти и предать суду», — заявил еще в феврале 2022 года президент Владимир Путин.

Сделать это нужно обязательно.

Во-первых, как пример. «Точечная ликвидация преступников была необходима. Психология укронацистов зиждется на страхе и ненависти, но страх сильнее. Когда они боятся, то не совершают преступления. Когда знают, что будет возмездие — не совершают преступление. Даже зачастую прекращают агитацию и распространение человеконенавистнической идеологии», — подчеркивает Рогов.

Во-вторых, ради справедливости.

«Наказание за преступление без срока давности должно быть неотвратимым и показательным.

Но, как и в случае с нацистскими преступниками прошлого, на основании неопровержимых доказательств, сбор которых идёт все девять лет», — отмечает Веселовский.

В-третьих, ради собственного достоинства. «Демонстративность и неизбежность наказания виновных в этом массовом преступлении есть дело чести для российских следственных органов и органов исполнения наказаний», — сказал ИА REGNUM глава Центра политической информации Алексей Мухин.

Митинг-реквием по жертвам трагедии в одесском Доме профсоюзов в Донецке. 2 мая 2016 © Валентин Спринчак/ТАСС

Существует мнение — наказание за одесскую Хатынь должно было последовать тогда же, в мае 2014-го, через освобождение Одессы по крымскому сценарию и привлечение к ответственности организаторов и исполнителей расправы.

Другое мнение предполагает, что девять лет назад Россия была бы не готова — ни с военной, ни с экономической точки зрения — к непосредственному противостоянию с Западом в том виде, в каком оно существует с февраля 2022-го, после начала специальной военной операции на Украине. Условно говоря, у России тогда не было ни гиперзвуковых комплексов (приняты на вооружение в 2019-м), ни национальной платежной системы «Мир» (запущена в 2015-м).

«Ни Одессу, ни Донбасс в 2014 году мы вернуть по «крымскому протоколу» не могли», — считает Веселовский. Тогда, подчеркивает он, стратегической задачей России было не допустить потери Крыма.

Освободить Одессу было нельзя — но можно уже было сделать правильные выводы, считает Мухин. «Одесская трагедия развернула общественное мнение в сторону признания неизбежности конфликта», — подчеркивает собеседник.

К 2022–2023 годам у России есть необходимая экономическая и военная базы — а значит, можно приступать к освобождению, полагает ряд экспертов.

«Освобождение Одессы неминуемо. Если она останется под контролем врага, то террористическая угроза России будет постоянной, — подчеркивает Рогов. — Все удары по Крыму связаны именно с использованием Чёрного моря режимом Владимира Зеленского». Кроме того, отмечает он, без контроля за Одесской областью Россия не может обеспечить безопасность сотен тысяч российских граждан в Приднестровье. «Судя по логике развития событий, планы освобождения Одессы действительно имеют место быть. Эффект будет сравним с «крымским консенсусом», — предполагает Мухин. Консенсусом, который, будучи помноженным на возникшее в ходе СВО в России гражданское общество, станет лучшим гарантом того, что русских и «русскомыслящих» людей больше нигде никогда не будут сжигать живьем.