Санкт-Петербург, 2 мая, 2023, 18:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге нашли мёртвой пропавшую в декабре 2022 года 19-летнюю студентку Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Данные об этом 2 мая разместили на странице поискового отряда «ЛизаАлерт Питер» в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

«Найдена. Погибла», — сообщили в движении поисковиков.

Сообщение о пропаже студентки распространили 29 декабря 2022 года. Она училась на первом курсе факультета социологии. По данным поисковиков, девушка ушла 26 декабря в неизвестном направлении, когда была в Петергофе, потом перестала выходить на связь.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая 2023 года возле стадиона Выборгского филиала Санкт-Петербургского университета гражданской авиации обнаружили расчленённое тело мужчины в трёх пакетах. О страшной находке в полицию сообщил 17-летний подросток. Правоохранители устанавливают личность погибшего.