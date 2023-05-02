В Словакии вновь подтвердили повышенное содержание пестицидов в пшенице с Украины

Братислава, , 17:51 — REGNUM О повышенном содержании пестицидов в украинской пшенице заявил 2 мая министр сельского хозяйства Словакии Самуэл Влчан в комментариях по итогам исследования, проведённого в специализированной лаборатории Евросоюза, сообщает Teras.

Пшеница © Taher Abu Hamdan/Global Look Press

Словацкий чиновник заявил, что наличие пестицидов в зерне подтверждено контрольным тестом, который республика заказала в одной из лабораторий Евросоюза.

«Эта пшеница не может перерабатываться и должна быть уничтожена», — заявил Влчан.

В Словакии «осели» полторы тысячи тонн украинского зерна, которое первоначально планировалось переправить нуждающимся странам. Власти Словакии выступили против того, чтобы это зерно поступало на рынок республики, поскольку тем самым возник бы риск затоваривания.

28 апреля ЕС одобрил решение Словакии, Польши, Венгрии, Болгарии и Румынии об ограничении экспорта украинского зерна. Минсельхоз Словакии заказал в ЕС анализ пшеницы, который выявил повышенное содержание пестицидов. Теперь это подтвердилось, как утверждает Влчан, и при повторном исследовании.