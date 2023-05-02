Братислава, 2 мая, 2023, 17:51 — ИА Регнум. О повышенном содержании пестицидов в украинской пшенице заявил 2 мая министр сельского хозяйства Словакии Самуэл Влчан в комментариях по итогам исследования, проведённого в специализированной лаборатории Евросоюза, сообщает Teras.

Taher Abu Hamdan/Global Look Press Пшеница

Словацкий чиновник заявил, что наличие пестицидов в зерне подтвердил контрольный тест, который республика заказала в одной из лабораторий Евросоюза.

«Эта пшеница не может перерабатываться и должна быть уничтожена», — заявил Влчан.

В Словакии «осели» полторы тысячи тонн украинского зерна, которое первоначально планировалось переправить нуждающимся странам. Власти Словакии выступили против того, чтобы сырьё поступало на рынок республики, поскольку тем самым возник бы риск затоваривания.

ЕС 28 апреля одобрил решение Словакии, Польши, Венгрии, Болгарии и Румынии об ограничении экспорта украинского зерна. Минсельхоз Словакии заказал в ЕС анализ пшеницы, который выявил повышенное содержание пестицидов. Теперь это подтвердилось, как утверждает Влчан, и при повторном исследовании.