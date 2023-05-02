Москва, 2 мая, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Директор Мариинского театра Валерий Гергиев удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Директор Мариинского театра Валерий Гергиев

Награду Гергиеву, которому 2 мая исполнилось 70 лет, присудили за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Советский и российский дирижёр Валерий Гергиев в 1977 году начал работу в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариинский театр) в 1977 году. В 1988 году стал главным дирижером театра и художественным руководителем его оперной труппы.

Под руководством Гергиева Мариинский театр превратился в масштабный театрально-концертный комплекс, не имеющий аналогов в мире. В 2006 году открыли концертный зал, в 2013 году ― вторую сцену театра (Мариинский-2).

Международная деятельность Валерия Гергиева не менее насыщенна и активна: в 1992 году музыкант дебютировал в Баварской государственной опере («Борис Годунов» Мусоргского), в 1993 ― в Ковент-Гардене («Евгений Онегин» Чайковского), в 1994 ― в Метрополитен-опере («Отелло» Верди с Пласидо Доминго в заглавной роли).

С 1995 по 2008 год Гергиев занимал пост главного дирижера Роттердамского филармонического оркестра, с 2007 по 2015 — Лондонского симфонического оркестра. С осени 2015 года маэстро возглавлял Мюнхенский филармонический оркестр.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года российского дирижёра уволили из Мюнхенского филармонического оркестра. Ранее мэр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что потребовал от дирижёра к 1 марта обозначить свою позицию относительно проведения российской военной спецоперации на Украине. Ответа он не получил.

Валерий Гергиев ― Герой Труда Российской Федерации (2013), народный артист России (1996), народный артист Украины (2004), трёхкратный лауреат Государственной премии (1993, 1998, 2016), премии президента России (2002), почётный консул Люксембурга в Санкт-Петербурге (2009—2022).