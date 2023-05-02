Бывший советник Пентагона Макгрегор: мощный удар ВКС РФ уничтожил ключевых кадровых офицеров ВСУ

Вашингтон, , 17:46 — REGNUM Авиация Воздушно-космических сил России уничтожила мощным ударом важных кадровых офицеров украинских войск и стратегические военные объекты на территории Украины. Об этом 2 мая заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своём блоге на YouTube.

Авиация в зоне СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как рассказал бывший советник главы Пентагона, российские военные начали охотиться за «целыми кластерами» с вооружением и бронетранспортёрами, и самой важной целью была железнодорожная станция в Краматорске.

«Это склад с оружием исчез. ВСУ также лишились от 20 до 40 боевых машин. <…> Удар был нанесён и по штаб-квартирам девяти украинских бригад, что привело к ликвидации тысячи военных», — уточнил он.

Макгрегор добавил, что при этом были уничтожены важные кадровые офицеры ВСУ, которые были жизненно необходимы Киеву и без которых украинские военные лишились компетентных командиров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 мая экс-офицер британской разведки Филипп Ингрэм заявил, что атаки ВКС России на стратегическим военные объекты на территории Украины могли повлиять на готовность ВСУ к контрнаступлению. По его мнению, атака российской авиации свидетельствует о важности поражённых складов боеприпасов ВСУ и объектов украинской оборонной промышленности.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил 1 мая, что российские войска в ночь на понедельник нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Он подчеркнул, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.