Министр спорта Олег Матыцин заявил, что решение об участии россиян в ОИ-2024 примут не ранее 26 июля

Москва, , 17:51 — REGNUM Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, когда примут решение об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Глава Минспорта сказал об этом во время совещания президента Владимира Путина с правительством.

Олег Матыцин Duma.gov.ru

«Решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года будет принято не ранее 26 июля 2023 года», — сообщил министр.

Напомним, Международный олимпийский комитет решил не допускать россиян и белорусов к участию в ОИ из-за ситуации на Украине в начале 2022 года. Через год, в марте 2023 года, исполком МОК рекомендовал всё же допустить спортсменов к международным соревнованиям, но как нейтральных атлетов, и только тех, кто не высказывался в поддержку СВО.

ИА REGNUM также приводило слова Путина о том, что спортивные чиновники наносят вред олимпийскому движению. По мнению российского лидера, именно оно должно быть звеном между народами и странами, «тем более в условиях конфликтов».