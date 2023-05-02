Москва, 2 мая, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Министр спорта России Олег Матыцин на совещании президента Владимира Путина с правительством 2 мая выступил с предложением провести Игры БРИКС 2024 года на территории России.

Антон Новодережкин/ТАСС Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин

«В 2024 году в рамках российского председательства в объединении БРИКС предлагаем провести Игры БРИКС в нашей стране, считаем это особенно актуальным», — сказал Матыцин.

Министр подчеркнул, что сегодняшняя ситуация в мире подтверждает необходимость и важность дальнейшего усиления спортивной повестки в рамках межгосударственных объединений, таких как ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), СНГ (Содружество Независимых Государств) и БРИКС.

В неформальное межгосударственное объединение БРИКС, не подверженное санкциям и ограничениям со стороны международных спортивных структур, помимо России, входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

В Министерстве иностранных дел России также заявили, что в условиях невозможности участия российских спортсменов в международных соревнованиях необходимо укрепить спортивное сотрудничество со странами ШОС, СНГ и БРИКС. В ведомстве подчеркнули, что власти продолжают активно проводить различные спортивные мероприятия, в том числе и с участием представителей упомянутых объединений.