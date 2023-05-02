Минобороны: средства ПВО за последние сутки сбили два украинских МиГ-29 и один Су-25

Москва, , 17:10 — REGNUM Российские военные за последние сутки сбили в зоне спецоперации два украинских истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25. Об этом 2 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

МиГ-29 Coert van Breda

Как уточнил военный, за сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили три военных самолёта ВСУ.

«Два украинских истребителя МиГ-29 сбиты в районах населённых пунктов Ульяновка Донецкой Народной Республики и Миролюбовка Херсонской области. Кроме того, самолет Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе населённого пункта Велетенское Херсонской области», — сказал он.

Конашенков добавил, что также средства ПВО за сутки сбили восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM и шесть беспилотников ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь Конашенков рассказал, что российские войска уничтожили за сутки на донецком направлении до 290 украинских военных и наёмников. Также уничтожены один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и гаубица Д-20 ВСУ.