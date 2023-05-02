Москва, 2 мая, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Церемония прощания с умершим художником-модельером Валентином Юдашкиным пройдёт на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил в Telegram-канале Дома мод Valentin Yudashkin.

Владимир Астапкович/РИА Новости Цветы и портрет модельера возле дверей в Дом моды Валентина Юдашкина

«Официальная церемония прощания с Валентином Юдашкиным состоится 6 мая в 11:00 на Троекуровском кладбище», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, о кончине Валентина Юдашкина стало известно 2 мая. Ему было 59 лет. Несколько лет назад у модельера обнаружили рак, болезнь прогрессировала, несмотря на лечение и операции.

Юдашкин в 1999 году стал заслуженным деятелем искусств России, а в 2005 году ему присвоили звание Народный художник России. Модный дом Valentin Yudashkin получил признание как в России, так и за рубежом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по случаю кончины кутюрье в Кремле готовят телеграмму с соболезнованиями от главы государства. Песков отметил большой вклад Юдашкина в российское искусство, который трудно переоценить.