Москва, 2 мая, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Инициативу о посмертном награждении жертв трагедии 2 мая в одесском Доме профсоюзов орденами Мужества можно только приветствовать, но есть технические сложности, которые могут не позволить представить к этой награде всех, кто погиб 2 мая 2014 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 мая заявил депутат Государственной думы России Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал соответствующую инициативу лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Вассерман

«Я согласен. Но есть одна техническая сложность. Есть основания полагать, что не все жертвы этого преступления известны поименно. Я приветствую инициативу Сергея Миронова, но есть риск, что по чисто технической причине будет невозможно прямо сейчас наградить всех», — сказал Вассерман.

При этом, рассуждая об историческом значении и смысле той трагедии, что случилась 2 мая 2014 года, парламентарий подчеркнул, что точкой невозврата для современной Украины стало не само преступление в Доме профсоюзов, когда местные и понаехавшие из Харькова террористы убили несколько десятков человек и вдобавок подожгли здание, чтобы скрыть улики.

«Точкой невозврата стала как раз эта безнаказанность, когда арестовали тех, кому в этой трагедии удалось выжить, а убийц оставили на свободе. Жертвам преступления предъявили откровенно нелепые обвинения, а самих преступников не тронули. Через неделю после этого преступления группа боевиков во главе с лидером одной из нацистских партий расстреляла городское управление внутренних дел за то, что сотрудники этого управления отказались разгонять антимайданную демонстрацию, — призвал не забывать Вассерман. — Словом, то, что произошло в Одессе, — это один из самых ярких моментов и поэтому самых запомнившихся. Но сам процесс превращения Украины в террористическую организацию начался ещё до этого преступления и на нём не остановился. И именно безнаказанность преступников — это самое страшное из того, что происходило и происходит по сей день на Украине».

В свою очередь гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что в память о жертвах трагедии 2 мая нужно воздвигнуть мемориал в столице России.

«Пожалуй, можно согласиться с тем, что случившееся в Одесском доме профсоюзов стало точкой невозврата для современной Украины, — сказал он. — И это очень сильно развернуло общественное мнение в России против той ситуации, которая стала складываться на Украине после Майдана. По сути, речь пошла о криминализации украинского общества, что не могло не остаться без внимания со стороны российского общества. И если до 2 мая 2014 года и были какие-то сомнения или даже симпатии к Майдану, то они просто рассеялись».

Мухин подчеркнул, что вовлеченность некоторых украинских официальных лиц в тот инцидент очевидна.

«Но суда не было. И ответственность за то, что не было релевантного юридического разбирательства этого инцидента, конечно же, лежит на властях Украины», — подчеркнул он.

Отчасти с ним согласился политолог Владимир Корнилов. По его мнению, события 2 мая 2014 года продемонстрировали, что всё, что творилось на Майдане, перекидывается на всё государство.

«В одесском Доме профсоюзов действительно погибли достойные люди. Некоторых из них я лично знал. Они мужественно встретили нацистскую нечисть и пытались отстоять свой город от незаконного переворота. Они достойны уважения, — сказал Корнилов корреспонденту ИА REGNUM. — Эта трагедия не была началом конца Украины. Начало было положено задолго до всех этих событий. Но 2 мая 2014 года стало определённой точкой невозврата — это однозначно. Стало понятно, что одним Майданом дело не ограничится. Нацисты дорвались до власти и будут теперь уничтожать всех, кто выступает против неё. В Донбассе именно после 2 мая 2014 года люди резко пошли записываться в ополчение, дабы не дать «нацикам» прийти к нам в Донбасс и отбить эту нацистскую угрозу».

Напомним, что ранее Сергей Миронов в своём Telegram-канале выступил с инициативой наградить орденами Мужества тех, кто погиб 2 мая в одесском Доме профсоюзов. Парламентарий призвал не забывать, что тогда в результате пожара погибли 48 человек, восемь разбились при падении из окон, а ещё шестеро были убиты на улицах. Всего пострадали более 300 человек.

Миронов подчеркнул, что в Одессе звериный оскал украинского неонацизма проявился в полной мере: мирных граждан преследовали и убивали только за то, что они смеют думать иначе, чем захватившие власть последыши бандеровцев, за то, что они готовы отстаивать свою гражданскую позицию. По мнению Миронова, именно в одесском Доме профсоюзов должен состояться трибунал над нацистскими преступниками.

Также отметим, что сегодня, 2 мая 2023 года, около 1000 человек вышли на акцию у украинского посольства в Москве, посвящённую девятой годовщине трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Они установили у здания диппредставительства портреты погибших в Доме профсоюзов, таблички «Одесса, помним», а также выложили из горящих свечей надпись «Помним».