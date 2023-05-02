Путин одобрил идею наградить сотрудников ФСИН, отличившихся на пожаре в Сосьве

Санкт-Петербург, , 17:05 — REGNUM Лечебно-исправительную колонию в посёлке Сосьва (Свердловская область), сгоревшую во время пожара 25 апреля, нужно восстановить. Сотрудников ФСИНУ, участвовавших в эвакуации людей из колонии, нужно наградить, заявил 2 мая президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Лечебно-исправительная колония в посёлке Сосьва. Свердловская область ГУФСИН России по Свердловской области

«Согласен с предложением [главы Минфина РФ] Константина Анатольевича Чуйченко, мне об этом говорил и министр МЧС: нужно представить к государственным наградам сотрудников ФСИН, которые во время пожара выполняли свой долг, спасали людей в исправительно-трудовом учреждении, несмотря на то, что их собственные дома в это время горели», — сказал Путин.

Президент заявил, что нужно восстановить это лечебно-исправительное учреждение — так, как это предложил министр. Что касается восстановления домов, эту работу нужно завершить к началу отопительного сезона.

Чуйченко на совещании предложил на месте сгоревшего построить новое современное лечебно-исправительное учреждение площадью 21 тысячу квадратным метров с лимитом 300 мест и количеством сотрудников до 300.

На момент пожара в Сосьве в колонии находились 243 осуждённых: из 212 мужчин 79 больны туберкулёзом. Службу в колонии проходили 303 человека.

«Жертв среди спецконтингента и сотрудников не допущено. В целом сотрудники действовали слаженно и самоотверженно, и в этой связи прошу Вас поддержать ходатайство о награждении ряда сотрудников», — заявил Чуйченко

В Сосьве 25 апреля вспыхнул пожар. Сначала загорелись отходы деревообработки, затем — жилые дома, всего около 120. В результате пожара погибли два человека.

Из находившейся в посёлке лечебно-исправительной колонии эвакуировали более 200 осуждённых.

Президент поручил руководству Свердловской области оказать пострадавшим всю необходимую помощь. 2 мая губернатор Евгений Куйвашев должен доложить главе государства о том, какие меры были приняты в помощь оставшимся без жилья (порядка 600 жителей Сосьвы).