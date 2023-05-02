Симферополь, 2 мая, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Крымское управление ФСБ рассекретило 28 документов о концлагере «Картофельный городок». Копии бумаг передали в Госкомитет по делам архивов республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Свидетельства рассказывают, как в 1941–1942 годах от разных болезней в концлагере умирали до 50 человек ежедневно и о других зверствах фашистов.

«Только на бывшем Армянском кладбище города Симферополя в годы немецко-фашистской оккупации похоронено свыше 6000 советских военнопленных, умерших в «Картофельном городке» и других лагерях», — говорится в документах.

Помимо прочего в рассекреченных бумагах имеются справки и протоколы допросов о различных событиях в лагере. Так, список расположения немецко-фашистских лагерей на оккупированной территории Крыма собрал в 1976 году старший следователь КГБ Крымской области подполковник Строевский.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ФСБ опубликовал рассекреченные документы о последних днях главы нацистской Германии Адольфа Гитлера. Как следует из текстов, среди арестованных и доставленных в Москву приближённых Гитлера оказался его личный адъютант — штурмбанфюрер СС Отто Гюнше, который, находясь во внутренней тюрьме, рассказал о последних днях фюрера сокамернику, экс-командиру миномётного полка полковнику Артуру Шварцу.