Москва, , 16:56 — REGNUM В Москве скончался известный актёр фильмов и сериалов Михаил Бескоровайный. Он сыграл в сериалах «Моя прекрасная няня», «Марш Турецкого», «Кухня» и озвучивал героев фильмов «Матрица», «Хоббит» и «Гарри Поттер». Артисту было 65 лет. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Михаил Бескоровайный Кадр из сериала «Москва. Центральный округ. Последний сезон». реж. Максим Субботин, Игорь Кечаев. 2016. Россия

«1 мая в 00:35 в квартире на Балаклавском проспекте в районе Чертаново Северное скончался 65-летний мужчина. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Михаил Бескоровайный умер в ночь с 30 апреля на 1 мая. По факту смерти актера полиция проводит проверку.

Михаил Витальевич Бескоровайный родился 29 марта 1958 года. За свою карьеру он сыграл более 50 ролей в сериалах и фильмах. В качестве актёра Михаил Витальевич участвовал в съёмках «Марш Турецкого», «Москва. Центральный округ», «Моя прекрасная няня», «Час Волкова», «Кухня» и «День радио». Он озвучил два фильма из трилогии «Матрица», «Отступники», «Бэтмен: Начало», «Гарри Поттер и дары смерти: часть 1», все фильмы трилогии «Хоббит», «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Джон Уик 2». В общей сложности Михаил Витальевич участвовал в озвучке более 100 фильмов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на 60 году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин.