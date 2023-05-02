В Москве скончалась звезда сериала «Моя прекрасная няня»
Москва, 2 мая, 2023, 16:56 — ИА Регнум. В Москве скончался известный актёр фильмов и сериалов Михаил Бескоровайный. Он сыграл в сериалах «Моя прекрасная няня», «Марш Турецкого», «Кухня» и озвучивал героев фильмов «Матрица», «Хоббит» и «Гарри Поттер». Артисту было 65 лет. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.
«1 мая в 00:35 в квартире на Балаклавском проспекте в районе Чертаново Северное скончался 65-летний мужчина. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.
Михаил Бескоровайный умер в ночь с 30 апреля на 1 мая. По факту смерти актера полиция проводит проверку.
Михаил Витальевич Бескоровайный родился 29 марта 1958 года. За свою карьеру он сыграл более 50 ролей в сериалах и фильмах. В качестве актёра Михаил Витальевич участвовал в съёмках «Марш Турецкого», «Москва. Центральный округ», «Моя прекрасная няня», «Час Волкова», «Кухня» и «День радио». Он озвучил два фильма из трилогии «Матрица», «Отступники», «Бэтмен: Начало», «Гарри Поттер и дары смерти: часть 1», все фильмы трилогии «Хоббит», «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Джон Уик 2». В общей сложности Михаил Витальевич участвовал в озвучке более 100 фильмов.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что на 60 году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин.