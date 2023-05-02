Москва, 2 мая, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Международные спортивные чиновники часто пренебрегают принципами олимпизма. Об этом 2 мая на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.

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«Не буду говорить, что и как делают международные спортивные чиновники, которые часто, к сожалению, пренебрегают принципами олимпизма. Но Бог с ними», ― сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что своими действиями они наносят ущерб олимпийскому движению. По мнению российского лидера, именно это движение «должно быть связующим звеном между народами и странам, тем более в условиях конфликтов».

При этом Путин надеется, что по мере формирования многополярного мира ситуация в международном спорте будет меняться в лучшую сторону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Владимир Путин отметил, что в нынешних реалиях олимпийское движение становится всё более политизированным.

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом до состязаний не допустят спортсменов, которые поддерживают СВО или связаны с силовыми структурами.

При этом глава МОК Томас Бах заявил, что организация пока не готова принять решение о допуске спортсменов из Белоруссии и России к участию в Олимпиаде в Париже в 2024 году. По его словам, российские и белорусские спортсмены не должны допускаться к участию в международных соревнованиях по командным видам спорта.

Трёхкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков заявил, что он в целом отрицательно относится к МОК, назвав его «тёмной организацией».