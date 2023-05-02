Пушков считает, что при госдолге в $31 трлн к США будет сложно сохранить доверие

Москва, , 16:43 — REGNUM При госдолге в 31,4 трлн долларов сохранить доверие к США и предотвратить ущерб их «глобальному лидерству», о котором так беспокоится глава минфина США, будет всё сложнее. Такое мнение 2 мая выразил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Пушков Алексей

«В этом году доля долларов США в мировых резервах упала до 58%, а на фоне постоянной борьбы американских властей с собственным дефолтом она снизится еще больше», — считает Пушков.

Сенатор также назвал «весьма сдержанным» высказывание экс-главы МВФ Кристин Лагард, которая заявила, что лидирующее положение доллара «уже нельзя воспринимать как должное».

По словам Пушкова, начиная с 2004–2005 года, когда госдолг США стал устойчиво превышать 50% от ВВП, Америка живёт в долг, будучи должником половины мира. На этом, как он считает, выстроен весь хваленый американский образ жизни и всё американское «глобальное лидерство».

«США в долг оплачивают более 70% бюджета НАТО, систему военных баз по всему миру и военную поддержку Украины. Но жизнь взаймы не может продолжаться вечно», — отметил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля бюджетное управление Конгресса США выпустило доклад, в котором отмечалось, что в июле–сентябре 2023 года экономику Соединённых Штатов ждёт дефолт, если не будет пересмотрен лимит государственного долга страны.

Американское министерство финансов уже к 1 июня может потерять возможность полностью обслуживать государственный долг США, если Конгресс не расширит лимиты заимствований. Об этом членам законодательного органа 2 мая заявила главы минфина Джанет Йеллен. При этом палата представителей парламента приняла законопроект о повышении потолка госдолга на $1,5 трлн и уменьшении расходов на $4,5 трлн.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 мая заявил, что Москва следит за ситуацией с возможным дефолтом в Вашингтоне, который может произойти из-за достижения потолка госдолга. Он уточнил, что мировая экономика, включая американскую, испытывает определённые проблемы, включая высокую инфляцию.