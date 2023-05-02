Москва, 2 мая, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Только в апреле в зоне проведения специальной военной операции Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 15 тыс. человек. Об этом 2 мая в ходе совещания с командованием армии заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Вадим Савицкий/ТАСС Сергей Шойгу в ходе совещания с командованием армии

«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несёт значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тыс. человек», — уточнил генерал армии.

Кроме того, российские военнослужащие в текущем месяце уничтожили восемь украинских самолётов, свыше 270 беспилотников, 430 танков и других бронемашин, 18 реактивных систем залпового огня, 225 орудий артиллерии и миномётов.

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По данным Минобороны на 2 мая, с начала проведения специальной военной операции российские подразделения уничтожили 416 самолётов, 230 вертолётов, 3919 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Также украинская армия лишилась 421 зенитного ракетного комплекса, 8938 танков и других боевых бронированных машин, свыше 9,9 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, военный эксперт Андрей Марочко 2 мая заявил, что на отдельных направлениях в зоне СВО потери ВСУ в личном составе, вооружении и технике удвоились. Речь идёт о донецком, краснолиманском и купянском направлениях. Так, в автомобильной технике потери ВСУ выросли в два раза — с 53 до 102 единиц, в личном составе практически на 1000 украинских боевиков и наёмников ― с 3100 до 4000.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер подчеркнул, что Киев не может восполнить потери среди военных ВСУ. Он обратил внимание на то, что у Украины была регулярная армия, которая в самом начале насчитывала порядка 260 тысяч человек. Сейчас 80% из них убито, взято в плен или ранено. В начале апреля 2023 года он оценил потери Украины погибшими и пропавшими без вести в 330 тыс. человек.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что по состоянию на апрель 2023 года без вести пропавшими числятся около семи тысяч военнослужащих Вооружённых сил Украины.