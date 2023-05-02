Москва, 2 мая, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Девятилетний ребёнок получил химические ожоги языки и пищевода, выпив сок в одном из столичных кафе. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы, инцидент произошёл 1 мая на улице Солянка.

Телеграм канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ» Бутылка с неизвестной химической жидкостью вместо сока.

«Впоследствии в медицинском учреждении у мальчика был диагностирован химический ожог языка и пищевода. Предварительно, в бутылке находилась неустановленная химическая жидкость», — говорится в распространённом сообщении.

Басманная межрайонная прокуратура по факту произошедшего приняла решение возбудить уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Отмечается, что сейчас жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.

Ранее власти Курска опровергли сообщения о массовом отравлении воспитанников Охочевского детского приюта жидкостью для электронных сигарет. В ходе проверки правоохранительными органами также не было выявлено фактов, подтверждающих эту информацию.