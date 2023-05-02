Москва, 2 мая, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин потребовал восстановить к началу отопительного сезона жильё в пострадавшем в результате пожара посёлке Сосьва в Свердловской области. Он заявил об этом 2 мая в ходе совещания с членами правительства.

«АиФ. Урал» /РИА Новости Последствия пожара в поселке Сосьва в Свердловской области

«Что касается восстановления домов, то это должно быть сделано к отопительному сезону», — сказал он.

Глава государства отметил, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев докладывал, что это возможно сделать в указанные сроки.

Также президент призвал МЧС и местные власти провести дополнительный анализ, чтобы определить сумму, необходимую для восстановления жилья после пожара, и поручил провести эту работу быстро, не затягивая.

«Вообще просил бы работать без излишней бюрократии. Это касается и восстановления документов, которые у многих людей там сгорели, это касается оценки ущербов, это касается регистрации или не регистрации отдельных жилых помещений, которые жилыми могли и не числиться, но люди там проживали на постоянной основе», — подчеркнул он

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля мощный пожар практически уничтожил посёлок Сосьва в Свердловской области. По словам местных жителей, огнём уничтожено более 150 домов. Позднее 26 апреля стало известно, что в результате пожара в Сосьве погибли два человека.