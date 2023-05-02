Мариуполь, ДНР, 2 мая, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Звук трамвая — это символ возрождения жизни, Россия будет и дальше последовательно и системно добиваться, чтобы жизнь в городах и поселках новых регионов возвращалась в нормальное русло, заявил российский президент Владимир Путин в ходе церемонии запуска трамвая в Мариуполе (Донецкая Народная Республика), организованной 2 мая по видео-конференц-связи (ВКС). То, что 3 мая в городе вводится в строй более 10 км пути, он назвал «малой толикой», потому что всего трамвайных путей в Мариуполе было почти на 100 км.

Кремль Участники мероприятия по случаю возобновления трамвайного движения в Мариуполе

«Но это только начало. Здесь есть над чем поработать. В целом создавать современную систему пассажирских перевозок», — пообещал президент России.

Кремль Участники мероприятия по случаю возобновления трамвайного движения в Мариуполе

Он высказал слова благодарности всем российским регионам за оказываемую поддержку новым субъектам России, а также сказал спасибо всем людям, кто работает над возобновлением нормальной жизнедеятельности ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.

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Присутствовавший рядом с Путиным во время ВКС губернатор Петербурга (города-побратима Мариуполя) Александр Беглов отметил: «Во время блокады ленинградцы сохранили свой зоопарк и животных, так и мариупольцы сохранили свой зоопарк и подкармливали животных, теперь мы дружим».

В Мариуполе на ВКС присутствовали ветераны, Владимир Путин согласился с высказыванием о том, что звук трамвая — это символ возрождения жизни, так было в блокадном Ленинграде. В Мариуполе звук трамвая — это один из зримых и на слух воспринимаемых символов возрождения, подчеркнул глава государства.

Все объекты Мариуполя в этом году будут подключены к отоплению по полноценной схеме, а пункты пропуска в новых регионах будут дополнительно расширены к сентябрю, строительство дорог уже началось, заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Важно предельно чётко обозначить, какие результаты и в какие сроки дадут мероприятия этой программы, чтобы люди видели перспективы, подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил программу развития новых регионов России на период до 2025 года. Планируется восстановить производственные фонды, создать условия для благосостояния людей и для защиты их прав.