Британский разведчик Ингрэм заявил, что удары ВКС РФ повлияли на готовность ВСУ к контрнаступлению

Лондон, , 16:29 — REGNUM Удары Воздушно-космических сил России по стратегическим военным объектам на территории Украины могли повлиять на готовность ВСУ к контранступлению. Такое мнение 2 мая высказал экс-офицер британской разведки Филипп Ингрэм в интервью Newsweek.

Авиация в зоне СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, атака российских ВКС свидетельствует о важности поражённых складов боеприпасов и объектов оборонной промышленности на Украине.

«Она могла отразиться на подготовительных работах ВСУ к контрнаступлению», — сказал он.

В материале отмечается, что самолёты ВКС поразили ключевое предприятие, которое принимало участие в испытаниях украинских противокорабельных ракет «Нептун» и реактивных снарядов «Ольха-м».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска в ночь на понедельник нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Он подчеркнул, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.