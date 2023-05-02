Москва, 2 мая, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Деятельность двух диверсионно-разведывательных группы пресекли на территории Харьковской области российские военные, сообщил 2 мая на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

«В районах населённых пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп», — сказал Конашенков.

По его данным, на купянском направлении российские лётчики и артиллеристы поразили подразделения ВСУ в районах Новосёловского и Стельмаховки в ЛНР, а также Новомлынска, Тимковки и Каменки в Харьковской области.

По данным Минобороны, общие потери ВСУ за сутки на купянском и направлении достигли 60 человек. Также российские войска уничтожили в этом районе две боевые бронемашины ВСУ, три военных автомобиля, гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».