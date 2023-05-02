Хуснуллин: пункты пропуска между ДНР и другими регионами расширят к сентябрю

Мариуполь, ДНР, , 16:29 — REGNUM Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что пункты пропуска между Донецкой Народной Республикой и другими регионами России расширят к сентябрю, работы по повышению пропускной способности уже идут.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В этом году к сентябрю уже все эти переходы дополнительно расширим, еще плюсом шесть переходов взяли в расширение, строители уже вышли на работу», — сообщил Хуснуллин на мероприятии по возобновлению трамвайного движения в Мариуполе.

Вице-премьер отметил, что проводимые работы коснулись и КПП Гуково на границе с ЛНР, на который особо обратил внимание президент России Владимир Путин, когда заявил, что на переходах «явно нужна работа по расширению, по улучшению» пропускной способности.