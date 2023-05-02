Запорожье, Запорожская область, 2 мая, 2023, 16:14 — ИА Регнум. В городе Запорожье, временно контролируемом ВСУ, произошла серия взрывов. Об этом 2 мая сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

«В Запорожье громко. Сегодня, начиная примерно с 15:30 (совпадает с мск — прим. ред.) в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучало несколько взрывов», — написал он в своём сообщении.

Рогов отметил, что взрывы слышны в различных районах Запорожья, и добавил, что в настоящее время уточняются подробности произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, поздним вечером 25 апреля Рогов также сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье также прогремели взрывы. Он добавил, что при этом была слышна работа ПВО украинских войск, что, по его словам, является главной опасностью для горожан.