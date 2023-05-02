Донецк, 2 мая, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Врио главы ДНР Денис Пушилин на мероприятии по случаю возобновления трамвайного движения в Мариуполе 2 мая заявил, что жители республики уже к концу июня смогут ежедневно получать воду по новому водопроводу.

Официальный сайт Главы ДНР Денис Пушилин

«В июне мы уже выходим на график через день, к концу июня — ежедневно, тоже пока по часам», — сказал Пушилин.

По его словам, Донбасс сможет обеспечить жителей водой в полной мере после освобождения канала Северский Донец — Донбасс.

Гидротехническое сооружение, соединяющее реку Дон и канал «Северский Донец — Донбасс», призвано закрыть часть потребностей ДНР в воде. На официальном сайте военно-строительной компании МО РФ указано, что мощность водовода составляет 288 000 м³ в сутки. В свою очередь экс-премьер-министр ДНР Виталий Хоценко заявлял, что для полноценного обеспечения республики водой необходимо около миллиона кубометров.

Как 2 мая сообщил источник ИА REGNUM, в первые дни работы водовода «Дон-Донбасс» после тестового пуска 30 апреля графики подачи воды в Донецке и Макеевке увеличились на несколько часов, а давление в водопроводе позволяет снабжать даже верхние этажи многоэтажных домов. При этом подача планируется, как и раньше, раз в три дня, но начинается на час раньше и заканчивается на час позже — с 17:00 до 22:00. Однако в «День воды», 30 апреля, она подавалась непрерывно ещё дольше. В других районах увеличенная подача пришлась на 1 мая. Однако затронуло это не во все районы Донецка.

Президент России Владимир Путин 2 мая по видеосвязи принял участие в мероприятии по случаю возобновления трамвайного движения в Мариуполе. Глава государства заявил, что транспортную инфраструктуру города нужно развивать, увеличивая количество маршрутов, обновляя устаревший парк общественного транспорта. Также президент подчеркнул, что необходимо добиваться возвращения жизни в новых российских регионах «в нормальное русло». Он поблагодарил регионы, которые оказывают поддержку новым субъектам РФ. Путин добавил, что для нормальной жизни жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей нужно ещё многое сделать. Уже разработана и утверждена программа социального и экономического развития новых территорий на период до 2025 года.