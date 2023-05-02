В Запорожской области задержали диверсантов, причастных к покушению на замглавы УВД Мелитополя

Мелитополь, , 16:08 — REGNUM В Запорожской области задержаны диверсанты, причастные к покушению на заместителя начальника УВД Мелитополя Александра Мищенко. Об этом 2 мая сообщили в управлении ФСБ по региону.

Александр Мищенко. (сс) Saeima. Vita Anda Tērauda tiekas ar Ukrainas vēstnieku

Уточняется, что диверсантов задержали по горячим следам.

«Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, в состав которой входили гражданин Украины и два гражданина России», ― говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что задержанные причастны к совершению покушения на заместителя начальника УВД ― начальника отдела по работе с личным составом УВД «Мелитопольское» ГУ МВД России по Запорожской области Мищенко, который скончался от полученных ранений.

В оборудованных схронах диверсантов обнаружили компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, оружие, бронежилеты и форму ВСУ.

По данным ведомства, подозреваемые планировали совершить ещё один теракт в период майских праздников.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая в Мелитополе ранения получил заместитель начальника главного управления МВД города. В тот момент, когда он выходил и дома на работу у ворот произошёл взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство.

СК возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По уголовному делу проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех причастных к совершению преступления.