Мелитополь, 2 мая, 2023, 16:08 — ИА Регнум. В Запорожской области задержали по горячим следам диверсантов, причастных к покушению на заместителя начальника УВД Мелитополя Александра Мищенко. Об этом 2 мая сообщили в управлении ФСБ по региону.

(сс) Saeima. Vita Anda Tērauda tiekas ar Ukrainas vēstnieku Александр Мищенко.

«Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, в состав которой входили гражданин Украины и два гражданина России», ― говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что задержанные причастны к совершению покушения на заместителя начальника УВД ― начальника отдела по работе с личным составом УВД «Мелитопольское» регионального МВД Мищенко, который скончался от полученных ранений.

В оборудованных схронах диверсантов обнаружили компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, оружие, бронежилеты и форму ВСУ.

По данным ведомства, подозреваемые планировали совершить ещё один теракт в период майских праздников.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая в Мелитополе ранения получил заместитель начальника главного управления МВД Запорожской области. В тот момент, когда он выходил из дома на работу, у ворот произошёл взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство, правоохранитель госпитализирован.

СК возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По уголовному делу проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех причастных к совершению преступления.