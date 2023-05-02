Москва, , 16:09 — REGNUM В здание МИД РФ прибыл временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевски. Никаких комментариев СМИ он не дал, сообщют 2 мая «Известия».

Визит временного поверенного в делах Польши в РФ Щлядевского в МИД России © Александр Щербак/ТАСС

2 мая российское посольство в Польше объявило, что направило польскому МИД ноту протеста в связи с тем, что власти республики силовым путём захватили здание школы при диппредставительстве.

Захват произошёл 29 апреля: представители властей Польши, в том числе полиция, ворвались в здание школы при посольстве и потребовали от сотрудников учебного заведения, а также учащихся покинуть помещение.

Также из Варшавы прозвучали заявления о том, что Польша намерена в будущем потребовать от Москвы «репараций». Этот выпад в Кремле назвали недостойным комментариев, а политику Варшавы — деструктивной.