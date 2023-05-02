Мариуполь, ДНР, 2 мая, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Все объекты в Мариуполе до конца 2023 года подключат к отоплению по полноценной схеме, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

«Могу сказать хорошие новости. В этом году мы полностью берёмся 1829 объектов подключить по полноценной схеме к теплу», — сказал Хуснуллин в ходе церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе, в которой принял участие президент Владимир Путин.

По словам вице-премьера, в прошлом, 2022 году в Мариуполе удалось подключить около 1100 объектов.

Премьер-министр Михаил Мишустин 27 апреля сообщил об утверждении долгосрочной программы развития четырёх новых регионов Российской Федерации. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях планируется полностью восстановить производственные фонды, а также создать условия для благосостояния людей и для защиты их прав.