Нижневартовск, Югра, , 16:04 — REGNUM В Нижневартовске водитель намеревался выгнать из автобуса глухонемую девочку, которая не оплатила проезд. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Автобус Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как рассказали очевидцы неприятного инцидента, после посадки водитель автобуса начал проверять у пассажиров наличие билетов. Глухонемая школьница пыталась объясниться с ним с помощью телефона, однако мужчина отказался читать её сообщения и пытался выгнать из общественного транспорта.

Другие пассажиры вмешались в конфликт и оплатили за проезд несовершеннолетней, после этого водитель продолжил свой маршрут. По свидетельству горожан, одного мальчика-безбилетника водитель выгнал.

«В каждом подобном случае нужно разбираться отдельно, но здесь из того, что описано в посте, не было противоправных действий», — заявил начальник отдела транспорта и связи управления по дорожному хозяйству департамента ЖКХ администрации города Нижневартовска Василий Гнедаш.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Комсомольске-на-Амуре возбудили уголовное дело после того, как водитель автобуса выгнал пенсионерку из салона автотранспортного средства якобы из-за её запаха. Мужчина силой вытолкал пожилую женщину из салона. Руководство автотранспортного предприятия уволило водителя и кондуктора. Пожилой женщине принесли извинения, перевозчик купил ей продуктовый набор.

В январе кондуктор в Красноярске высадила 11-летнего мальчика из автобуса за то, что он не оплатил проезд. Школьник был вынужден идти домой пять остановок пешком в 20-градусный мороз. Следственные органы возбудили по данному факту уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хабаровском крае задержан водитель автобуса, выгнавший из салона женщину