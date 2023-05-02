Новосибирск, 2 мая, 2023, 16:00 — ИА Регнум. На современном этапе отношения между Россией и США таковы, что более важное и подходящее время для народной дипломатии для выхода из тупика сложно себе представить. Такое мнение 2 мая высказал экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер на презентации своей книги о ядерной безопасности «Гонка разоружения» в Новосибирске.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Мне сложно представить время, более важное и подходящее для народной дипломатии. При всём уважении к властям России и США они, очевидно, не справляются с этой задачей», — процитировали его РИА Новости.

Риттер отметил, что сейчас Россия и США находятся в напряженных отношениях и из-за этого, по его мнению, уже неважно, кто находится на «правильной», а кто на «неправильной» стороне истории, так как если Москва и Вашингтон не договорятся, истории может и не быть.

Экс-разведчик указал, что из этого тупика нужно искать выход, а путём к этому может быть взаимное заинтересованное общение.

«Сейчас, по сути, мы подаём пример нашим правительствам, потому что мы с вами общаемся. То же самое мы бы хотели видеть и со стороны властей. Они должны сесть за стол переговоров. Именно поэтому народная дипломатия сейчас так важна», — пояснил он.

Также бывший разведчик уточнил, что процветающая в США русофобия препятствует любому диалогу между двумя странами, и добавил, что хочет, чтобы его поездка в Россию по возвращении на родину стала «эффективным инструментом для просвещения американского народа».

«Мне повезло, что я смог сюда приехать, рассказать эту историю, познакомиться и пообщаться с русскими людьми, потому что вместе мы сможем вдохнуть новую жизнь в наши отношения, в ту магию, которая царила во времена разоружения. Мы должны научиться вновь понимать друг друга, слышать друг друга, быть друзьями, это возможно», — рассказал Риттер.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая Риттер заявил, что вероятность гибели президента Украины возрастает с каждым днём из-за его стремления удержать власть и углубить конфликт с Россией. По его словам, украинского лидера «уберут или военные, или новый майдан».