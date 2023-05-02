На Урале правоохранители расследуют гибель найденного без головы пенсионера

Серов, Свердловская область, , 16:22 — REGNUM Уральские полицейские продолжают расследование гибели обезглавленного пенсионера, обнаруженного в городе Серове.

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Тело Александра Мурзина нашли в местной пятиэтажке, неподалеку от его места жительства. Опознали мужчину его родственники, по характерному следу от ожога на теле. «Екатеринбург Онлайн» сообщил, что голову погибшего еще не нашли.

Сообщается, что Александр ушел из дома и пропал без вести 22 апреля. Он трудился на теплоэлектростанции, не так давно вышел на пенсию. Родственники уверяют, что недоброжелателей у мужчины не было.