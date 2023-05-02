Серов, Свердловская область, 2 мая, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Уральские полицейские продолжают расследование гибели обезглавленного пенсионера, обнаруженного в городе Серове.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Тело Александра Мурзина нашли в местной пятиэтажке, неподалеку от его места жительства. Опознали мужчину его родственники по характерному следу от ожога на теле. «Екатеринбург Онлайн» сообщил, что голову погибшего еще не нашли.

Сообщается, что Александр ушел из дома и пропал без вести 22 апреля. Он трудился на теплоэлектростанции, не так давно вышел на пенсию. Родственники уверяют, что недоброжелателей у мужчины не было.