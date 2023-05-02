Лондон, 2 мая, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Американский кинорежиссер Оливер Стоун назвал президента России Владимира Путина «великим лидером для своей страны» в интервью британской газете The Guardian.

Kremlin.ru Оливер Стоун

«Путин — великий лидер для своей страны, и народ его любит», — сказал в интервью кинорежиссёр.

В том числе Оливер Стоун рассказал о работе над документальным фильмом о ядерной энергетике, в котором он приводит доводы в пользу того, что это будущее планеты. По его мнению, ни ветер, ни солнечные батареи не дадут столько энергии, сколько можно получить от мирного атома.

«Я думаю, что Россия отлично справляется с ядерной энергетикой», — отметил Стоун.

По мнению режиссёра, Китай также лидирует в этой области. Он добавил с досадой, что хотел бы снять фильм о Китае, но ему так и не удалось проникнуть туда.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры России, КНДР и Китая являются одними из умнейших людей среди политиков. По словам Трампа, «эти люди — лучшие в своей игре». Что касается Путина, то он «очень умён», пояснил бывший американский президент. При этом Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина «блестящим человеком».