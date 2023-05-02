Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25

Артемовск, , 16:04 — REGNUM Российские средства ПВО за сутки сбили три самолета военно-воздушных сил Украины — два МиГ-29 и один Су-25 — сообщил 2 мая во время брифинга официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (02.05.2023 г.) Минобороны РФ

Также, сообщил он, ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе населенных пунктов Часов Яр, Богдановка и Григоровка в ДНР. На краснолиманском направлении потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 65 военных, на южнодонецком и запорожском — свыше 50, на херсонском — до 30, на купянском — до 60. Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, известили в оборонном ведомстве.

Помимо этого, за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов HIMARS ВСУ, две противорадиолокационные ракеты HARM и шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 433-й день. Ранее 2 мая в МО также рассказали о том, что только на донецком направлении суточные потери ВСУ составили до 290 украинских военных и наёмников. По словам Конашенкова, штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артёмовска, а задачи по сковыванию подразделений ВСУ на флангах штурмовых отрядов в городе выполняют силы ВДВ РФ.