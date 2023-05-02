Москва, 2 мая, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Общие потери ВСУ за последние сутки на купянском и краснолиманском направлениях составили до 125 человек. Об этом 2 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

Он заявил, что на купянском направлении российская авиация и артиллерия нанесли поражение противнику в районах населённых пунктов Новоселовское, Стельмаховка в ЛНР, Новомлынск, Тимковка и Каменка в Харьковской области.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — сказал Конашенков.

Кроме того, на купянском направлении российские бойцы уничтожили склад боеприпасов противника, находившийся возле села Кисловка в Харьковской области

На краснолиманском направлении российские авиация и артиллерия ликвидировали до 65 военнослужащих ВСУ и две гаубицы противника. Были обстреляны вражеские позиции возле населённых пунктов Червоная Диброва, Невское в ЛНР, Серебрянка и Григоровка в ДНР.

Ранее Конашенков также сообщил, что за сутки на донецком направлении потери с украинской стороны составили до 290 военных. Среди них были и иностранные наёмники.