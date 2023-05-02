Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин 2 мая принял участие по видеосвязи в мероприятии по случаю возобновления трамвайного движения в Мариуполе, сообщили в пресс-службе Кремля.

Трамвай во время обкатки по восстановленному трамвайному маршруту в Мариуполе © Александр Сухов/РИА Новости

На месте пуска трамвая находилась группа, возглавляемая вице-губернатором Санкт-Петербурга Валерием Пикалевым, который попросил у президента разрешения из трамвая посмотреть на восстанавливаемые объекты.

«Я не просто разрешаю, я прошу вас об этом. И поздравляю с началом движения», — сказал Путин.

Назвав возобновление трамвайного движения значимым для жителей города событием, президент напомнил, что первая трамвайная линия открылась в Мариуполе 90 лет назад — 1 мая 1933 года.

«Сегодня вводится в строй более десяти километров пути. Конечно, это только малая толика, потому что всего в городе трамвайных путей было почти на сто километров. Но это только начало, первый этап работы в данной сфере», — сказал Путин.

Он заявил, что транспортную инфраструктуру Мариуполя нужно развивать, увеличивая количество маршрутов, обновляя устаревший парк общественного транспорта.

Президент подчеркнул, что необходимо добиваться возвращения жизни в новых российских регионах «в нормальное русло». Он поблагодарил регионы, которые оказывают поддержку новым субъектам, выразил признательность строителям, инженерам, специалистам других профессий, которые участвуют в восстановлении.

Глава государства добавил, что для нормальной жизни жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей нужно ещё многое сделать. Уже разработали и утвердили программу социального и экономического развития новых территорий на период до 2025 года.

Председатель правительства Михаил Мишустин 27 апреля заявил об утверждении долгосрочной программы развития четырёх новых регионов России. Планируется восстановить производственные фонды, создать условия для благосостояния людей и для защиты их прав.