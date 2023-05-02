Улан-Удэ, , 15:53 — REGNUM В Природнадзоре проведут проверку после нападения медведя на мужчину в Бурятии. Специалисты комплексно проверят случай несвойственного медведям поведения.

Медведь (сс) CWitte

Атаковать животное может, если это медведица, защищающая медвежат, или если ему помешали расправиться с добычей. В других случаях медведи обходят людей стороной, как отметили в ведомстве.

«Отметим, что в прошлом году Бурприроднадзором принято 20 решений о регулировании численности медведя (добыто по этим решениям 18 особей)», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 2 мая около 10:00 (05:00 МСК) неподалеку от села Покровка на лесной деляне медведь напал на мужчину, которого после этого с рваной раной головы и укусами локтя и груди госпитализировали в районную больницу. Сейчас его жизни ничто не угрожает.