Киев, 2 мая, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба засыпает и просыпается с мыслями о контрнаступлении украинской армии. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в эфире украинской телепрограммы «Завтрак с 1+1».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

При этом он подчеркнул, что следует меньше говорить о готовящемся наступлении, а больше работать над тем, чтобы оно произошло. По его словам, киевские власти делают это ежедневно на 120%.

«Президент задал такой темп, что я ложусь спать с мыслями о контрнаступлении, просыпаюсь, днем занимаюсь, чтобы ВСУ получили от партнеров всё, что им нужно для контрнаступления», — добавил Кулеба.

Глава МИД отметил, что готовящаяся наступательная операция может не стать решающей.

Как сообщало ИА REGNUM, военный журналист Александр Сладков заявил, что контрнаступление ВСУ всё равно состоится, однако начать его украинская армия не сможет без концентрации войск.

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские войска выходят на «финишную прямую» перед контрнаступлением. Он уточнил, что теперь решение будут принимать генштаб, главнокомандующий ВСУ со своей командой, которые укажут, «как, где и когда» войска начнут наступление.

При этом военный эксперт Виктор Литовкин считает, что заявления Киева о грядущем контрнаступлении Вооружённых сил Украины являются одним из орудий психологического воздействия украинской стороны на российскую армию. Он добавил, что многократные заявления Украины о контрнаступлении могут свидетельствовать о неготовности и опасениях ВСУ по поводу проведения подобной полномасштабной операции.