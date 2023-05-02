Москва, 2 мая, 2023, 15:51 — ИА Регнум. В Польше у многих политиков паранойя — они боятся, что Европа за спиной Варшавы сговорится с её «врагами». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 мая заявил директор международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Фёдор Лукьянов.

Kremlin.ru Фёдор Лукьянов

Так он прокомментировал переживания вице-премьера польского правительства Петра Глиньского по поводу того, что «половина Европы» ждёт завершения украинского кризиса для того, чтобы снова наладить отношения РФ.

«Польский политик живёт в своём ментальном мире, в который нам проникнуть не дано, — сказал Лукьянов. — Это такая, как у многих в Польше, паранойя о том, что все только и ждут, как бы обмануть и кинуть Польшу и сговориться с её врагами. Отчасти для этого есть определённые исторические основания. Но сейчас это превращается в карикатуру».

Как пояснил эксперт, Польша хочет выступать флагманом самых радикальных сил в Европе.

«И дело не только в том, как там относятся к России, а в том, что Польша стремится занимать гораздо более лидирующие позиции на европейской арене, чем это было до сих пор — понимая, что будущая Европа после украинского кризиса будет другой, — сказал Лукьянов. — Она изменится. Та система взаимоотношений, которая имела место в мирное время, не может сохраниться в будущем. И Польша сознательно или инстинктивно играет на то, чтобы будущая Европа строилась на предельно радикальных антироссийских позициях. Польша хочет консолидировать Европу на иной основе. И в этой новой Европе быть одним из лидеров».

При этом, как полагает Лукьянов, будущее Европы чрезвычайно туманно, и польский политик прав в том, что внешнее единение скрывает за собой гораздо более сложную и запутанную ситуацию. И интерпретировать её только в про — или антироссийском аспекте — это «слишком примитивно».

«Там на самом деле проблемы гораздо более многообразны: например, будущее Германии, отношения Германии и Франции, отношения Западной и Восточной Европы. Под колпаком «беспрецедентного единения» перед лицом «русской угрозы» клокочет очень много всякого такого, что после завершения конфликта так или иначе будет проявляться», — подытожил Лукьянов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Петр Глиньский посетовал на то, что половина Европы надеется наладить отношения с Россией после того, как закончится украинский кризис. Более того, этого же, по словам польского вице-премьера, надеется добиться и оппозиция в самой Польше, которая будто бы стоит на пророссийских позициях и является заложницей «групп интересов, которые думают только о том, чтобы как можно скорее положить конец кризису на Украине и продолжать быть клиентом России и вести с ней дела».

Отметим, что до этого глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил о том, что Польша намерена добиваться от России репараций, после того как получит их с Германии. В Кремле эти претензии назвали «непонятными». Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что отношениям Москвы и Варшавы мешает деструктивная позиция польских властей, чьи умы «охватила» русофобия, лишившая их трезвости.