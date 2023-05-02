Донецк, 2 мая, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Воздушные силы Украины за прошедшие сутки потеряли в зоне специальной военной операции три боевых самолёта: два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25. Об этом во вторник, 2 мая, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Alan Wilson МиГ-29

«Два украинских истребителя МиГ-29 сбиты в районах населённых пунктов Ульяновка Донецкой Народной Республики и Миролюбовка Херсонской области. Кроме того, самолёт Су-25 [ВС Украины] сбит в районе населённого пункта Велетенское Херсонской области», — сказал Конашенков.

Также за прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны перехвачено восемь реактивных снарядов HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, удалось уничтожить шесть украинских беспилотников.

Кроме того, за прошедшие сутки на донецком направлении в результате боевых действий подразделения Вооружённых сил Российской Федерации уничтожили до 290 украинских военных и иностранных наёмников.