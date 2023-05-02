Санкт-Петербург, 2 мая, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Российские власти будут и дальше последовательно и системно добиваться того, чтобы жизнь в новых регионах вернулась в нормальное русло. Об этом 2 мая заявил по видеосвязи президент Владимир Путин на церемонии запуска первого трамвайного маршрута в Мариуполе.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что в новых регионах строят и ремонтируют дороги, жильё, образовательные и медицинские объекты, а также налаживаются промышленное и сельскохозяйственное производство.

«Будем, конечно, и дальше последовательно и системно решать все эти вопросы, добиваться того, чтобы жизнь в городах и посёлках этих регионов возвращалась в нормальное русло», — сказал он.

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Путин уточнил, что работы по восстановлению в новых регионах идут в высоком темпе и уже имеются результаты, однако ещё многое предстоит сделать. При этом он поблагодарил другие регионы России, которые оказывают поддержку новым субъектам Федерации.

«И, конечно, благодарю за напряжённый труд строителей, инженеров, специалистов разных профессий, которые задействованы в восстановительных работах», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля президент Путин назвал четыре новых региона историческими землями страны. Он добавил, что приоритетом является юридическое обеспечение полной интеграции этих субъектов. Кроме того, глава государства призвал сделать всё, чтобы защитить граждан в них.